"النشرة": قصف مدفعي اسرائيلي استهدف أطراف راشيا الفخار الهبارية في منطقة العرقوب

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن "قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف أطراف راشيا الفخار الهبارية في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا". في هذا السياق، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأن "عناصر جمعية الرسالة للإسعاف الصحي- الدفاع المدني، تمكنت بالتعاون مع الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية، من إخماد النيران التي اندلعت في منطقة حدب البستان جراء إلقاء العدو الاسرائيلي قذائف مدفعية وفوسفورية في المكان".

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