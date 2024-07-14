13 قتيلًا و70 مصابًا في غارة إسرائيلية على مدرسة للأونروا تؤوي نازحين بالنصيرات في غزة

نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر طبية فلسطينية، قولها إنّ "13 شهيدًا و70 مصابًا سقطوا في غارة إسرائيلية على مدرسة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".
ويأتي ذلك عقب مجزرة إسرائيلية يوم أمس استهدفت مخيمات النازحين في منطقة مواصي خان يونس والتي خلّفت أكثر من 300 ضحيّة.
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