أعلن المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، "أنني أتطلع للتحدث لأمّتنا العظيمة هذا الأسبوع من ويسكونسن"، وذلك بعد محاولة اغتيال تسببت بإصابة في أذنه جرّاء إطلاق نار.
وحض ترامب الأميركيين على الوحدة و"عدم السماح للشرّ بأن ينتصر"، مؤكدّا أن "الله وحده منع وقوع ما لا يمكن تصوّره".
وفي وقت سابق من اليوم، عبّر زعماء العالم عن صدمتهم جرّاء إصابة المرشّح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركيّة دونالد ترامب خلال مُحاولة الاغتيال أثناء تجمّع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا.
وكانت قد أعلنت حملة ترامب الانتخابية، أن المرشح الجمهوري للرئاسة "بخير" ويجري فحصه في منشأة طبية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب حضّ الأميركيين على الوحدة بعد محاولة اغتياله: أتطلع للتحدث لأمّتنا هذا الأسبوع من ويسكونسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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