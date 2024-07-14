جهاز الخدمة السرية الأميركي نفى مزاعم عن رفضه توفير حماية إضافية لترامب

نفى جهاز الخدمة السرية الأميركي، مزاعم عن رفضه توفير حماية إضافية للمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، وذلك إثر مُحاولة اغتيال تعرض لها أثناء تجمّع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا.

وقالت الخدمة السرية: "مع زيادة تحركات ترامب ضمن حملته الانتخابية، عززنا فريقه الأمني بموارد وقدرات إضافية".

هذا، وأعلن المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي السابق، "أنني أتطلع للتحدث لأمّتنا العظيمة هذا الأسبوع من ويسكونسن"

وحضّ ترامب الأميركيين على الوحدة و"عدم السماح للشرّ بأن ينتصر"، مؤكدّا أن "الله وحده منع وقوع ما لا يمكن تصوّره".