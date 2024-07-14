نفى جهاز الخدمة السرية الأميركي، مزاعم عن رفضه توفير حماية إضافية للمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، وذلك إثر مُحاولة اغتيال تعرض لها أثناء تجمّع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا.
وقالت الخدمة السرية: "مع زيادة تحركات ترامب ضمن حملته الانتخابية، عززنا فريقه الأمني بموارد وقدرات إضافية".
هذا، وأعلن المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي السابق، "أنني أتطلع للتحدث لأمّتنا العظيمة هذا الأسبوع من ويسكونسن"
وحضّ ترامب الأميركيين على الوحدة و"عدم السماح للشرّ بأن ينتصر"، مؤكدّا أن "الله وحده منع وقوع ما لا يمكن تصوّره".
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الخدمة السرية الأميركي نفى مزاعم عن رفضه توفير حماية إضافية لترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.