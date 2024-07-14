فيديو قبل تنفيذ الهجوم.. هذا ما قاله مهاجم ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - أبلغت مصادر صحيفة "نيويورك بوست" أنه تم تحديد هوية المسلح، الذي حاول اغتيال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، السبت على أنه توماس ماثيو كروكس 20 عاماً.

وأضافت المصادر أن كروكس من بيتل بارك بولاية بنسلفانيا، أطلق أعيرة نارية على ترامب في تجمع حاشد في الهواء الطلق، في بتلر على مشارف مدينة بيتسبرج، مما أدى إلى إصابة ترامب.

وتابعت المصادر أن كروكس كان متواجداً على سطح مصنع، على بعد أكثر من 130 ياردة، من المنصة. وذكرت المصادر أنه قتل على أيدي قناصة الخدمة السرية. وتم العثور على بندقية طراز "آيه.آر" لاحقاً.

ولم يتضح سبب إطلاق كروكس النار على المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري.