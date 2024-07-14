وزير الخارجية في تركيا لتعزيز العلاقات

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى مدينة إسطنبول في تركيا، اليوم، وذلك في زيارةٍ رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان في استقبال وزير الخارجية السعودي لدى وصوله مطار أتاتورك الدولي نائب وزير الخارجية التركي الدكتور نوح يلماز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد أبو النصر.



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