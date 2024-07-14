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ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من أمير قطر تتعلق بالعلاقات بين البلدين

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ياسر رشاد - القاهرة - تلقى رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بالعلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء (واس) أن الرسالة تسلمها نيابةً عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في الرياض، اليوم /الأحد/، سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية بندر محمد العطية، حيث استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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