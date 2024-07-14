الفاتيكان يدين محاولة اغتيال ترامب

ياسر رشاد - القاهرة -

أدان الفاتيكان اليوم "الأحد" محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال إلقائه خطاب في تجمع انتخابي في ولاية "بنسلفانيا".

وأعرب الفاتكيان في بيان نقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن قلقه إزاء مثل هذا الهجوم على الديمقراطية.

وقد تعرض ترامب أمس "السبت" لإصابة في أذنه جراء إطلاق النار عليه أثناء إلقائه خطاب في تجمع انتخابي مما وأسفر الهجوم عن مقتل شخص من الحاضرين وإصابة إثنين آخرين.

ترامب: أتطلع للتحدث إلى الشعب الأمريكي هذا الأسبوع من ولاية ويسكونسن

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أتطلع للتحدث إلى الشعب الأمريكي هذا الأسبوع من ولاية ويسكونسن .

وأضاف ترامب أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف صفا واحد.

وتعرض ترامب الليلة الماضية لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه خطابا أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا ، حيث أصيب إثرها بجروح في أذنه وأسفر إطلاق النار عن مقتل شخص من الحاضرين كان بجواره وإصابة اثنين آخرين ، فيما قتل رجال الخدمة السرية مطلق النار.