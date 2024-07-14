الإمارات واليابان تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بتوقيع عدد من الاتفاقيات

ياسر رشاد - القاهرة - بحثت دولة الإمارات مع اليابان، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وفرص التعاون في مجالات الطاقة والحياد المناخي وفرص التعاون بين البلدين في ظل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "كوب 28".

والتقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا في الإمارات، مع ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، وتناول اللقاء الصداقة الراسخة والعلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تحظى بدعم غير محدود من قيادتي البلدين الصديقين.

كما تم مناقشة سبل تعزيز هذه العلاقات تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفرص التعاون في مجال الطاقة مع التركيز على قطاع الهيدروجين، الذي سيساهم في تنويع مزيج الطاقة وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي ومدروس وعادل في قطاع الطاقة، كما تم مناقشة أهمية تسريع تحقيق أهداف الحياد المناخي وفرص التعاون بين البلدين في ظل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “COP28”.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن الإمارات واليابان يرتبطان بعلاقة صداقة طويلة تطورت لتصل إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة في كافة المجالات الحيوية، وذلك بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة وحرصها على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ونحن نسعى لخلق شراكة طويلة الأمد من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمارتسهم في جهود النمو الاقتصادي المستدام، والتنويع الاقتصادي، وتعود بالنفع على مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية " .

وتم خلال اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تضمنت مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بشأن التعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا، تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين الشركات الإماراتية واليابانية واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى تسريع تطبيق التقنيات المتقدمة لدعم الأهداف الصناعية وأهداف الحياد المناخي في البلدين. وقع عليها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومن الجانب الياباني معالي ياسوتوشي نيشيمورا .