الناتو يتمنى الشفاء العاجل لترامب ويؤكد أن حلفاءه يقفون معاً للدفاع عن الحرية والقيم

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الأمين العام لحلف الأطلسي (ناتو) ينس شتولتينبرج، اليوم الأحد، عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من إصابته في حادث إطلاق النار الذي تعرض له أمس السبت أثناء إلقائه خطابا بمؤتمر انتخابي حاشد بمقاطعة بتلر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وقال أمين عام الناتو - في معرض تدوينة له بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) فيما يتعلق بهذا الشأن - إنه شعر بصدمة لدى سماعه نبأ محاولة اغتيال ترامب وإنه يتمنى له الشفاء العاجل مما أصابه من جراء هذا الحادث..معربا عن إدانته لهذا الهجوم لأنه ليس هناك مكان للعنف السياسي في النظم الديمقراطية..مؤكدا أن حلفاء الناتو يقفون معاً من أجل الدفاع حريتهم وقيمهم.

ومن جانبه .. أعرب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو عن شعوره بالاشمئزاز إزاء حادث اطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق ترامب.

وقال ترودو ، في تدوينة نشرها على منصة إكس ، "إن مشاعري تتماثل تماما مع مشاعر الرئيس السابق ترامب ومع مشاعر كافة الذين كانوا يشاركون في هذا المؤتمر الانتخابي ومع كافة الأمريكيين فيما يتعلق بهذا الحادث"..مؤكدا أن العنف السياسي لا يمكن قبوله أبداً.

الكرملين يستبعد وقوف الإدارة الأمريكية الحالية وراء محاولة اغتيال ترامب

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الأحد : إن بلاده تستبعد وقوف الإدارة الأمريكية الحالية وراء محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب خلال فعالية انتخابية في ولاية بنسلفانيا.

وأكد بيسكوف - في مؤتمر صحفي بثته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إدانة بلاده الدائمة لأي مظاهر للعنف في سياق الصراع السياسي.

ومن جانبها .. قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا : إن محاولة اغتيال ترامب تعني أن التهديد في الداخل وليس في الخارج، وأود فقط أن أوضح أن هذه هي الديمقراطية الأمريكية التي أوصلتها الليبرالية إلى حالة انتحارية.

وأضافت زاخاروفا - في قناتها على "تليجرام" تعليقا على محاولة اغتيال ترامب - "يتنافسون على القول إن هذا يشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية".

الفاتيكان يدين محاولة اغتيال ترامب

أدان الفاتيكان اليوم "الأحد" محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال إلقائه خطاب في تجمع انتخابي في ولاية "بنسلفانيا".

وأعرب الفاتكيان - في بيان نقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن قلقه إزاء مثل هذا الهجوم على الديمقراطية.

وقد تعرض ترامب أمس "السبت" لإصابة في أذنه جراء إطلاق النار عليه أثناء إلقائه خطاب في تجمع انتخابي مما وأسفر الهجوم عن مقتل شخص من الحاضرين وإصابة إثنين آخرين.

ترامب: أتطلع للتحدث إلى الشعب الأمريكي هذا الأسبوع من ولاية ويسكونسن

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أتطلع للتحدث إلى الشعب الأمريكي هذا الأسبوع من ولاية ويسكونسن .

وأضاف ترامب أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف صفا واحد.

وتعرض ترامب الليلة الماضية لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه خطابا أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا ، حيث أصيب إثرها بجروح في أذنه وأسفر إطلاق النار عن مقتل شخص من الحاضرين كان بجواره وإصابة اثنين آخرين ، فيما قتل رجال الخدمة السرية مطلق النار.