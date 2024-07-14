20 شهيدًا في استهداف مدرسة تابعة لأونروا بمخيم النصيرات وسط غزة

ياسر رشاد - القاهرة - سقط 20 شهيدا في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لأونروا بمخيم النصيرات وسط غزة .

وارتكبت قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 141 مواطنا، وإصابة 400 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38,584 شهيدا، و88,881 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

38584 قتيلا.. حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع

ارتفعت حصيلة القتلى إلى 38584، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع .

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 282 على القطاع: "إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 141 شهيدا و 400 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف التقرير: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38584 شهيدا و 88881 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".