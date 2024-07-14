38584 قتيلًا.. حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت حصيلة القتلى إلى 38584، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 282 على القطاع: "إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 141 شهيدا و 400 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف التقرير: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38584 شهيدا و 88881 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأهابت الوزارة: "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".