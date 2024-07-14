استشهاد 12 فلسطينيا في قصف للاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 12 مواطنا فلسطينيا، وأصيب العشرات، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلى على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة أبو عريبان التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تؤوي عدد كبير من النازحين في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 12 مواطنا وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي سياق آخر، ذكرت وكالة (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت، اليوم، مبنى سكنى تعود للمواطن نادر جابر في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، وقطعت الكهرباء عنها تمهيدا لهدمها، بعد صدور قرار من بلدية الاحتلال بهدم البناية المقامة منذ القرن الماضي.

وقال المواطن الفلسطيني نادر جابر إنه يرفض هدم مبناه السكني قسرا رغم دفعه غرامات من 30 عاما تجاوزت قيمتها المليون شيكل، مضيفا أن المبنى يضم ثلاث شقق تؤوي أبناءه وأحفاده، إحداها بنيت قبل احتلال القدس.

وأشار إلى أنه أجبر على إخلاء الشقق الثلاث، مترقبا تنفيذ جرافات الاحتلال للهدم بأية لحظة.

وأفادت وكالة (وفا) بأن مستعمرين إسرائيليين، هاجموا اليوم منزلا في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستعمرين هاجمت منزل أحد المواطنين في محيط جبل صبيح، وقاموا بخلع الأسلاك الشائكة حول المنزل، ومطالبة ساكنيه بإخلائه.

20 شهيدًا في استهداف مدرسة تابعة لأونروا بمخيم النصيرات وسط غزة

سقط 20 شهيدا في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لأونروا بمخيم النصيرات وسط غزة

وارتكبت قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 141 مواطنا، وإصابة 400 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38,584 شهيدا، و88,881 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

38584 قتيلا.. حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع

ارتفعت حصيلة القتلى إلى 38584، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع .

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 282 على القطاع: "إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 141 شهيدا و 400 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف التقرير: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38584 شهيدا و 88881 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.