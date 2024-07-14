بايدن: حرب غزة يجب أن تنتهي الآن وأرسلت فريقي لصياغة التفاصيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة 12 يوليو 2024، إن حرب إسرائيل و غزة يجب أن تنتهي الآن.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض، إن إسرائيل وحركة " حماس " قبلتا بالإطار الذي طرحه لوقف إطلاق النار في غزة، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك فجوات يتعين سدها.

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وتابع بايدن في مؤتمر صحافي: "هذا الإطار مقبول الآن من كل من إسرائيل وحماس. ولذلك أرسلت فريقي إلى المنطقة لصياغة التفاصيل".

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وأضاف: "هذه قضايا صعبة ومعقدة. لا تزال هناك فجوات يتعين سدها. نحن نحرز تقدما. الاتجاه إيجابي. أنا مصمم على إنجاز هذا الاتفاق ووضع نهاية لهذه الحرب، التي يجب أن تنتهي الآن".

وأكد بايدن أنه ينبغي ألا يكون هناك احتلال إسرائيلي لغزة بمجرد انتهاء الحرب.

وأشار إلى أنه يدعم محاولات إسرائيل لهزيمة "حماس" في غزة لكن "الوقت حان لإنهاء هذه الحرب".

المصدر : وكالات - صحيفة الشرق الأوسط