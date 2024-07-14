شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يعقد جلسته العامة الخميس المقبل بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المستشارأحمد مناع الأمين العام لـ مجلس النواب بأنه تقرر تقديم موعد انعقاد الجلسة العامة للمجلس ليكون يوم الخميس القادم 18 يوليو 2024 الساعة 11 صباحا، بدلا من الموعد المحدد سلفا يوم الأحد 21 يوليو، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتوقعت مصادر أن تشهد جلسة يوم الخميس مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة يعقبها التصويت على منح الثقة للحكومة والتى تصدر بقرار من أغلبية المجلس.