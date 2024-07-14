شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندي: برنامج الحكومة بمجلس النواب ناقش التحديات والحلول لمشكلات مهمة والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الاجتماعات المتوالية للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، وحرص جميع الوزراء على الحضور لاستعراض خطط عمل الوزارات خلال الثلاث سنوات القادمة، يعكس الحالة التفاعلية والجدية في الخطط المعروضة في كافة الملفات، مشيرا إلى أن المناقشات تناولت مشاركة كبرى سواء من قبل الحكومة أو الهيئات البرلمانية لكافة الأحزاب السياسية، فضلا عن تناولها مقترحات وأفكار عديدة لتغذية خطط العمل والتطوير في مختلف الملفات مما سيكون لها مردود إيجابي في عملية التنفيذ.

وأكد الجندي، في بيان له، أن برنامج الحكومة الجديدة لم يغفل التطوير في أي من المجالات، فضلا عن وضعه لعدد كبير من التصورات المليئة بالأفكار والمقترحات الهامة التي تناولت التغيير الفعلي وتقديم حلول للمشكلات والعقبات التي تحول دون تحقيق التنمية المطلوبة.

ولفت أن المناقشات التي تُجرى حاليا بمجلس النواب حول برنامج الحكومة أظهرت آليات العمل خلال الفترة القادمة، والاستماع لفكر الحكومة الجديدة بكامل أعضائها وتوضيح رؤى التغيير لتتماشى مع متطلبات وتحديات المرحلة الراهنة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الجلسات النقاشية لمناقشة البرنامج فتح الباب أمام النواب أعضاء اللجنة الخاصة المشكلة لطرح عدداً من الاستيضاحات، فضلا عن اقتراح العديد من الحلول العملية لمواجهة التحديات الخاصة بعدد من الملفات على رأسها التعليم والصحة والاستثمار والبيئة.