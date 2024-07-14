شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب: إنهاء تخفيف الأحمال خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن توفير الكهرباء للمواطنين فى مقدمة أولويات الدولة المصرية، بداية من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصولا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والوزراء المعنين، ومن المتوقع حل مشكلة الانقطاع نهائيا خلال 6 أشهر، مشيراً إلى أن الحكومة فى طريقها إلى الحل والتوجيه بعدم القطاع قدر الإمكان لاسيما وإننا فى فترة الصيف، قائلا : "لا نستطيع الحكم على وزيرين استلما حديثا حقائبهما، فهما بحاجة إلى الجلوس سويا للوصول إلى حلول فاعلة".

ولفت "السويدي" إلى ضرورة منح وزراء قطاع الطاقة مهلة من الوقت، لاسيما وأن هناك اتفاقيات مبرمة سابقا والتزامات على الدولة يجب الوفاء بها إيضا، مشيراً إلى أن المشكلة مؤقتة ولها حلولها.

وأشار "السويدي" إلى أن بيان الحكومة فى قطاع الطاقة جيد فيما يخص المكتوب على الورق، لكن يهمنا التنفيذ، لذلك فإنى طالبت من رئيس اللجنة المستشار أحمد سعد، أن يقوم كل رئيس لجنة متخصصة بمتابعة كل قطاع فيما يخص، بحيث يأتى الوزراء سنويا لتقديم تقرير لمتابعة الأداء على غرار شركات "المالتى ناشونال"، قائلا " سنتابع البيان ومراقبته وهذه خطوة جديدة تؤكد أننا نمضى فى الطريق الصحيح".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة بـ مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المُشكلة بقرار من مجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومن نواب الوزراء، المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.