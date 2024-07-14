قوى الأمن: توقيف سيّدة تروّج المخدّرات في الشياح وفرن الشباك والمناطق المحيطة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، عن توقيف سيّدة تروّج المخدّرات في الشياح وفرن الشباك والمناطق المحيطة.

في التفاصيل، ألقت القطعات المختصة في شعبة المعلومات القبض على السيدة ن. د. (مواليد عام 1990، لبنانية)، بالجرم المشهود في محلة بولفار كميل شمعون وهي تروّج للمخدرات، وبتفتيشها ضبط بحوزتها ما يلي:

- /32/ كيسًا من النايلون، بداخلها مادة الهيرويين زنة الكيس الواحد حوالى /0,7/ غ.

- /16/ كيسًا من النايلون، بداخلها مادة الهيرويين زنة الكيس الواحد حوالى /0,4/ غ.

- مظروف فارغ عدد /2/ عليهما آثار مادة الهيرويين، أداة تُستَخدَم في تعاطي المخدرات.

- مبلغ مالي، هاتف خلوي، آلة حاسبة، ودفتر عليه أسماء.

وبالتحقيق معها، اعترفت بما نُسِبَ إليها لجهة قيامها بتعاطي وترويج المخدّرات في الشياح وفرن الشباك والمناطق المحيطة بها.