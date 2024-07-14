"وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة: مطلق النار على ترمب كانت لديه مواد متفجرة في سيارته

اعلنت "وول ستريت جورنال"، عن مصادر مطلعة، ان "مطلق النار على المرشّح الجمهوري دونالد ترامب كانت لديه مواد متفجرة في سيارته".
وفي وقت سابق، اوضح كيفن روجيك من مكتب إف بي آي للصحافيّين في بتلر بولاية بنسيلفانيا حيث كان ترامب يعقد مهرجانا انتخابيا حاشدا عندما دوّى إطلاق النار، "هذا المساء، شهدنا ما نعتبر أنها محاولة اغتيال ضدّ رئيسنا السابق دونالد ترامب".
وذكر مكتب التحقيقات إنه حدد هوية "الشخص المتورط" في محاولة اغتيال ترامب ويدعى توماس ماثيو كروكس (20 عاما).
وأظهرت سجلات الناخبين في ولاية بنسلفانيا أن كروكس، وهو من مدينة بيثيل بارك، مسجل في الكشوف ضمن الجمهوريين.
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