الجيش الإسرائيلي زعم مقتل قائد لواء خان يونس رافع سلامة خلال القصف على المواصي أمس

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، "مقتل قائد لواء خان يونس رافع سلامة خلال عملية أمس" في مواصي خان يونس.

ويأتي ذلك عقب مجزرة إسرائيلية يوم أمس استهدفت مخيمات النازحين في منطقة مواصي خان يونس والتي خلّفت أكثر من 300 ضحيّة.

وتحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف قائد كتائب القسام محمد الضيف وسلامة في خام يونس، حيث أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى أنّ الغارة على المواصي في خان يونس الضيف ورافع سلامة، و"لكن لا أعلم مصيرهما".

وتعقيبًا على ذلك، لفت نائب رئيس حركة "حماس" في غزة خليل الحية، إلى أنّ "نتانياهو​ كان يتمنّى أن يعلن خطاب نصر مزيّف في خطابه البائس"، مؤكّدًا أنّ "مزاعم الاحتلال ونتانياهو تحمل كذبها في مضامينها".

وأشار إلى "أنّنا نقول لنتانياهو إنّ محمد الضيف​ يسمعك الآن، ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة".