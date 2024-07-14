وزير الخارجية التركي: نقدم كل الدعم للوسطاء من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

اكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اننا "نسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية في جميع المجالات"، لافتا الى اننا "بحثنا مع الجانب السعودي قضية وقف إطلاق النار الدائم في غزة، فاسرائيل ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يرتكبان مجازر جديدة كلما ظهرت بوادر أجواء بناءة".

ولفت في مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، في تركيا، الى اننا "على توافق مع السعودية في قضية وقف الهجمات الوحشية في غزة"، مشيرا الى ان "هناك مأساة إنسانية قائمة في غزة ونسعى بكل السبل لوقفها، ونقدم كل الدعم للوسطاء من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

ورأى ان "الوضع الآن يتطلب جهدا عالميا للضغط على إسرائيل لوقف الوحشية التي تمارسها في غزة"، معتبرا ان "حماس ردت بشكل إيجابي على المقترحات الأخيرة، لكن إسرائيل توصل الأوضاع إلى طريق مسدود. وحكومة نتنياهو لا تسعى إلى السلام وهذا واضح من مسار سفك الدماء الذي تصر عليه".