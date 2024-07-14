الجيش الإسرائيلي: إصابة 10 عسكريين خلال 24 ساعة بينهم 3 في معارك غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة 10 عسكريين خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم 3 في معارك غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام"- الجناج العسكري لحركة "حماس"، عن تمكّنها من "رصد قوّة صهيونية خاصّة تسلّلت متخفيّة داخل شاحنة مساعدات"، كاشفة أنّه "عند وصولها إلى مفترق المشروع شرق رفح ودخولها أحد المنازل، قام مجاهدونا بالاشتباك المباشر معهم من مسافة الصفر بالأسلحة الخفيفة وقذائف الأفراد وإيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح".

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية، وبشكل خاص كتائب "القسام" و"سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، مع استمرار الحرب على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023.