اغتيال ومحاولات اغتيال الرؤساء الأميركيين

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد تاريخ الولايات المتحدة، اغتيال 4 رؤساء وإصابة 3 آخرين في محاولات اغتيال بينهم الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي تعرض لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه في تجمع انتخابي أمس السبت.

فيما يلي الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات التي تعرض لها الرؤساء الأميركيون:

أبراهام لينكولن

اغتاله ممثل في مسرح في العاصمة واشنطن يوم 14 أبريل 1865.

جيمس جارفيلد

أصيب بطلقات نارية في محطة السكك الحديدية في واشنطن في 2 يوليو 1881. وتوفي بعد 11 أسبوعا من المحاولة وبعد 4 أشهر فقط من انتخابه رئيسا.

ويليام ماكينلي

أغتيل بطلق ناري في معرض في مدينة نيويورك في 6 سبتمبر 1901.

جون كينيدي

اغتيل بإطلاق نار في مدينة دالاس بولاية تكساس خلال تجوله بسيارة مفتوحة يوم 22 نوفمبر 1963.

رونالد ريجان

أصيب يوم 30 مارس 1981 خلال خروجه من فندق "هيلتون" في واشنطن، وكان ذلك بعد 69 يوما من فوزه بالانتخابات وتوليه الرئاسة. كما أصيب في محاولة اغتيال خلال مؤتمر للحزب الجمهوري في لويزيانا عام 1987.

في السياق ذاته، كشف الأمن الأميركي عدة محاولات لاغتيال رؤساء كان هدفها جورج بوش الأب وبيل كلينتون وباراك أوباما وجون بايدن.