توقيع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - التركي

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول، اليوم، وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى تركيا.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وأوجه تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين.

عقب ذلك، وقع وزير الخارجية ووزير خارجية تركيا على بروتوكول معدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق بين حكومة المملكة وحكومة تركيا، الذي يهدف إلى دفع العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.