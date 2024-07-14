وزير الخارجية والرئيس التركي يستعرضان تطوير العلاقات بين البلدين

استقبل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وذلك في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول.

وفي بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، له، ولحكومة وشعب تركيا الشقيق، وتمنياتهما لهما بالمزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.