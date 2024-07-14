كبار رجال الأعمال الأمريكيين يدينون العنف السياسي بعد إصابة ترامب في حادث إطلاق نار

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب عدد كبير من كبار رجال الأعمال الأمريكيين عن إدانتهم للعنف السياسي، وذلك بعد نجاة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من محاولة اغتيال عندما أطلق مسلح النار عليه مساء أمس خلال تجمع انتخابي حاشد بالقرب من مدينة بتلر في ولاية بنسيلفانيا.

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة أبل الأمريكية، تيم كوك - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أوردته شبكة "ياهو فاينانس" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد - "أتمنى الشفاء العاجل للرئيس ترامب .. وأدين بشدة ذلك العنف".

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" الأمريكية، آندي جاسي ، في منشور على نفس موقع التواصل الاجتماعي ، الحادث بـ "البغيض"، كما دعم الرئيس السابق للشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، ترامب قائلا "أظهر رئيسنا السابق شجاعة هائلة تحت نيران حقيقية الليلة".

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج ، في منشور على تطبيق "ثريدز" للتواصل الاجتماعي ، "أتمنى الشفاء العاجل للرئيس ترامب ، العنف السياسي يقوض الديمقراطية ويجب علينا إدانته دائمًا".

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل"، بات جيلسنجر، الليلة التي جرى فيها الحادث بـ "الصعبة للغاية على الأمة".

وتم نقل ترامب إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابة أحد أذنيه، وتم إجراء تقييم لحالته قبل خروجه، ليعود بعد ذلك إلى نيوجيرسي.

العاهل الأردني يدين محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، عن استنكاره الشديد لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أثناء حضوره تجمعا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا.

وأدان الملك عبدالله - في برقية بعثها لترامب - باسمه وباسم الشعب الأردني وحكومته، محاولة الاغتيال وجميع أشكال العنف، متمنيا للرئيس السابق ترامب وباقي المصابين الشفاء العاجل، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

"الخارجية الروسية":مهددات الديمقراطية الأمريكية في داخلها هي!

سلطت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الضوء على أن التهديد الذي تتعرض له الديمقراطية الأمريكية لا يأتي من الخارج بل من داخل البلاد.

وتعليقا على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب،أمس "السبت"قالت زاخاروفا إن جميع وسائل الإعلام الأمريكية سارعت بالقول إن الواقعة تمثل تهديدًا للديمقراطية الأمريكية.

وأضافت: "هم على حق، وهذا يعني أن التهديد من داخل البلاد، وليس من خارجها"، مشيرة إلى أنه "في الواقع هذه هي الديمقراطية الأمريكية التي دفعتها الليبرالية إلى حالة انتحارية".

وفي وقت سابق اليوم اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا واشنطن بأنها تشجع على تعزيز الكراهية تجاه المعارضين السياسيين داخل البلاد.

وفي السياق نفسه، أدان الكرملين محاولة اغتيال ترامب، معتبرا أنه "كان من الواضح أن حياة ترامب في خطر بعد محاولات إزالته من على الساحة السياسية، محذرا في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة هي التي خلقت أجواء العنف التي أدت في النهاية إلى محاولة الاغتيال.

الكرملين : مواجهة حادة وعميقة بين روسيا ودول الغرب دون ملامح لإنهائها

حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، من أن روسيا ودول الغرب تمر حاليا بمرحلة مواجهة عميقة وحادة، دون وجود أي ملامح للخروج من هذا الوضع في الوقت الحالي.

وقال بيسكوف ، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية ، "نحن الآن في مرحلة مواجهة عميقة، مواجهة حادة، مع عدم وجود أي ملامح للانسحاب من هذه الدوامة التي شهدناها حتى الآن".