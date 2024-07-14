المنظمات الأهلية تدعو للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى من جرائم الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - دعت شبكة المنظمات الأهلية إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى من جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة يوميا من قمع وحشي وتعذيب، وتعديات حاطة بالكرامة الإنسانية، والتهديد الذي يطال حياتهم في ظل تصريحات بن غفير وغيره من المسؤولين.

وطالبت الشبكة ، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، بالضغط على المؤسسات الدولية لتوفير الحماية للأسيرات والأسرى، وايفاد لجان تحقيق دولية للوقوف على الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبشكل خاص تجاه الأسرى، والمطالبة بتطبيق الاتفاقيات الدولية على الأراضي المحتلة.

وشددت على ضرورة تنفيذ بنود القانون الدولي، والدولي الإنساني المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على تطبيق الآليات الدولية الكفيلة بمحاسبة قوة الاحتلال على جرائمها بحق الأسيرات والأسرى، ومن بينها النقل القسري للمواطنين، واحتجازهم في ظروف غير إنسانية، والجرائم المرتكبة من تحرش واغتصاب ، والتعديات الجسيمة في ما يسمى معسكر (سيديه تيمان) بصحراء النقب التي يندى لها جبين الانسانية.

ودعت إلى تعزيز وتفعيل أدوات العمل الشعبي المساند للأسرى، وتوسيع المشاركة الشعبية في الأنشطة والفعاليات المختلفة سواء رفضا لحرب الإبادة على غزة أو المساندة لقضية الأسرى في مختلف المحافظات، ووضع خطة عمل متكاملة لاستمرارها وتوسيع نطاقها.