مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترحب بتبني الإعلان العربي للانتماء والهوية القانونية

ياسر رشاد - القاهرة - رحبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتبني الإعلان العربي للانتماء والهوية القانونية من قبل جامعة الدول العربية.

وقالت المفوضية في بيان، اليوم الأحد "إن هذا الإعلان يوفر إطارًا قويًا للتعامل مع التحديات التي تطرحها النزاعات والنزوح وانعدام الجنسية في المنطقة، بما في ذلك من خلال تحسين الوصول إلى تسجيل الولادة، والجهود المبذولة لمنع انعدام الجنسية في الطفولة وتعزيز حقوق الهوية القانونية، خاصة بالنسبة للنساء".

وأشارت إلى أن تنفيذ هذا الإعلان سيساعد في دعم بعض الأفراد الأكثر ضعفًا في المنطقة العربية، ويبني على التقدم الكبير الذي تم إحرازه بالفعل، معربة عن تقديرها للجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية وأعضاؤها في تحقيق هذه الخطوة المهمة.

وتم إطلاق هذا الإعلان في حدث تنظمه مفوضية اللاجئين بالتعاون والتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية - قسم الأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية والمعهد العربي لحقوق الإنسان في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور وزارات حكومية ذات صلة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وممثلين عن الوكالات الأممية ذات الصلة ومنظمات إقليمية ودولية أخرى.

وبعد التبني، من المتوقع أن تحدد الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تدابير ملموسة لتنفيذ الإعلان، بما في ذلك من خلال تعزيز أنظمة التسجيل المدني والإصلاحات القانونية لدعم الأشخاص المعرضين للخطر في المنطقة.. فيما تلتزم مفوضية اللاجئين بدعم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في تنفيذ الإعلان، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية والقانونية للمسؤولين الحكوميين ذوي الصلة، بما في ذلك الوزارات وصانعي السياسات، خاصة في المسائل المتعلقة بالتوثيق المدني وانعدام الجنسية.

وأشادت مفوضية اللاجئين بهذه الخطوة المهمة، داعية جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ الإعلان، بما يؤدي إلى نتائج إيجابية للأفراد والمجتمعات والدول المتأثرة.