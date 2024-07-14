الكرملين: مواجهة حادة وعميقة بين روسيا ودول الغرب دون ملامح لإنهائها

ياسر رشاد - القاهرة - حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، من أن روسيا ودول الغرب تمر حاليا بمرحلة مواجهة عميقة وحادة، دون وجود أي ملامح للخروج من هذا الوضع في الوقت الحالي.

وقال بيسكوف ، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية ، "نحن الآن في مرحلة مواجهة عميقة، مواجهة حادة، مع عدم وجود أي ملامح للانسحاب من هذه الدوامة التي شهدناها حتى الآن".

وأوضح أن الناتو متردد في النظر إلى مخاوف روسيا بشأن احتمالية انضمام أوكرانيا إلى الحلف، مضيفًا أنه لا توجد شروط مسبقة لإجراء المحادثات حول هذه النقطة الحرجة حتى الآن، موضحا أن الناتو بقوله إن أوكرانيا ستكون عضوًا في الحلف، فإن هذا يعني أنهم لن يأخذوا في عين الاعتبار المخاوف السياسية لروسيا، والتي كانت محفزا رئيسيا لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين " إن الناتو يريد أن يظل عدوا لروسيا، ويروج لهذه الحقيقة بشكل مباشر ، وإن نتائج قمة الناتو كانت مثيرة للقلق بالنسبة لموسكو، حيث أظهر الناتو نيته في أن يظل عدوًا لنا، دون وجود أي مرونة فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا في الحلف، بل على العكس لقد أوضح الحلف أن أوكرانيا ستكون عضوًا".

وشدد بيسكوف على أن عدد الدول التي لا ترغب في الاستسلام لدول الغرب، وتريد علاقات دبلوماسية طبيعية مع كافة دول العالم الأخرى، يتزايد بشكل دائم، لكن في المقابل يواصل الغرب الجماعي ممارسة ضغوط جنونية وغير مسبوقة على كل تلك البلدان.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن السلطات الروسية ستراقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل عن كثب، دون الإشارة إلى احتمالية تغير سياسة واشنطن تجاه روسيا بعد الانتخابات.