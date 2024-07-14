نائب رئيس الإمارات يعلن عن تشكيل وزاري جديد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، عن تشكيل وزاري جديد في الدولة، شمل تعيين ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع في الإمارات، وتعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيرا للخارجية.

وقال الشيخ محمد بن راشد - بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) - "إن ذلك جاء بعد التشاور مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، واستمرارا للتطوير المستمر في هيكلية حكومة الإمارات"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع في الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان،

وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم.

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد عن دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم، وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في الإمارات، بالإضافة إلى إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعيين عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بالإضافة لمهامه الحالية وزيراً للموارد البشرية والتوطين.

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى تعيين أحمد بالهول وزيرا للرياضة ورئيسا لكليات التقنية العليا بالدولة، بالإضافة لمهامه رئيسا لوكالة الإمارات للفضاء، بالإضافة إلى تعيين علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال.