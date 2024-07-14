وزير التموين يبحث مع رئيس البورصة سبل تطوير وتنشيط البورصة السلعية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزيرالتموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق مع رئيس البورصة أحمد الشيخ، سبل تطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب، ودراسة زيادة عدد السلع المدرجة بها.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين مع رئيس البورصة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث بحثا سبل التعاون المشترك، وتوسيع قاعدة العضوية وتنشيط دورالقطاع الخاص بها.

واتفق الجانبان على أهمية التعامل وفقًا لآليات السوق لتحقيق أعلى قدر من الشفافية، كما بحثا كيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة للبورصة في إدارة السوق، وكيفية الاستعانة بخبرات البورصات السلعية الحاضرة على مستوى العالم والاستفادة من تجاربها، وأن يتم مستقبلًا إضافة التعامل بالعقود الآجلة للسلع المتداولة بالسوق الحاضر.

يأتي ذلك في إطار الدور الهام الذي تقوم به البورصة السلعية لما تمثله من إضافة كبيرة للمنظومة الاقتصادية، حيث تعمل على زيادة الشفافية وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري وتقليل عدد الوسطاء في العملية التجارية للتغلب على المتغيرات السعرية.