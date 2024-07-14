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استلام 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي لتوزيعها على البسطاء في بني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

شهد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، توزيع 2 طن من اللحوم، ضمن مشروع صكوك الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، والذي تنفذه الوزارة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية.

أكد نائب المحافظ على سرعة توزيع اللحوم، وإيصالها للفئات المستحقة، مشيدًا بمشروع صكوك الأضاحي، والإطعام لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن كميات اللحوم التي جرى استلامها والتي تقدر بـ 2 طن من اللحوم، سيجرى توزيعها وفقا لقاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة للحالات المستحقة، والتي تستهدف المستفيدين بمختلف مراكز المحافظة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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