شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "لجنة نقل النواب" يطالب بحملات للتوعية بفوائد نظم الري الحديث والذكي والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة تكثيف العمل الإرشادي والتوسع في الحملات الإرشادية لتقديم الدعم الفني مباشرة للمزارعين، وتوصيل التوصيات الفنية والمعلومات الإرشادية، والممارسات الزراعية الحديثة والتي تساهم في زيادة الانتاجية وضمان جودة المحصول ، استغلال المياه الجوفية في الزراعة وخاصة في منطقة سيوة والمناطق المحيطة بها حيث يمكن زراعة هذه المناطق بالقمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.



ودعا النائب علاء عابد فى كلمته، أمام اجتماع لجنة مناقشة برنامج الحكومة في مجلس النواب، بحضور وزراء الموارد المائية والري الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أهمية تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية في إنتاج تقاوى محسنة لكثير من المحاصيل خاصة القمح والأرز.



وأكد عابد، على أهمية تحسين نوعية وجودة ومواصفات المنتجات الزراعية وترشيد استهلاك المياه وجعل الاستثمار الزراعي مجدياً وتوجيه الاستثمار الزراعي الداخلي نحو زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي المنخفض مثل إنتاج الخضار في البيوت المحمية والزراعات المكشوفة التي تستخدم أساليب الري الحديثة وتوجيه زراعة الخضر والفاكهة من الأراضي القديمة الي الأراضي الجديدة أو الأراضي الصحراوية، وحملات للتلقيح الاصطناعي للماشية، بهدف تحسين السلالات لزيادة الانتاجية من اللحوم والألبان، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أهمية تطوير التعاونيات لتعميق دور الجمعيات الزراعية في خدمة الفلاح ودعمه بداية من توفير مستلزمات الانتاج الزراعي له، مروراً بالإرشاد والتوعية ومراحل الزراعة المختلفة، وحتى الحصاد وتسويق المحصول، والتي تساهم أيضاً في زيادة دخل المزارع .

وطالب عابد بضرورة تشجيع زراعة بنجر السكر، والتوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد ، وضورة وجود تعاون بين وزارة الري والموارد المائية ووزارة الزراعة فى تدريب المزارعين على أعمال تشغيل وصيانة أنظمة الري الحديث وتوعيتهم إعلاميًا للتعريف بفوائد نظم الري الحديث والذكية وإنتاج أجهزة مجسات متطورة بأسعار وكميات مناسبة لتكون في متناول الفلاحين من أجل قياس مستوى الرطوبة في التربة بدقة عالية مما يحقق فوائد متعددة أهمها توفير كميات مياه الري وزيادة الإنتاجية المحصولية للأراضي الزراعية.