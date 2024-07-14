شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة أحسن صاحب بهدف دمج ذوي الإعاقة تحت مظلة التحالف الوطني والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلقت مؤسسة صناع الحياة مصر، حفل مبادرة "أحسن صاحب" برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.



حضر حفل إطلاق المبادرة نخبة من القيادات المجتمعية والرسمية، من بينهم الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتورمصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة، و المهندس أحمد موسى الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، و الدكتورمحمد رمضان عضو الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور منال حنفي رئيس الإدارة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي.



تهدف الحملة، التي يستهدفها الوصول إلى 10 ملايين مواطن في 24 محافظة، إلى رفع الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين لـ 10,000 متطوع من شباب صناع الحياة و بمشاركة 800 متطوع من متطوعي صناع الحياة مصر في الحفل.



حفل اطلاق مبادرة احسن صاحب



حفل اطلاق مبادرة احسن صاحب



حفل اطلاق مبادرة احسن صاحب



حفل اطلاق مبادرة احسن صاحب