شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب النواب" يطالب بمشاركة المصريين بالخارج في خطة استصلاح الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الزراعة بتفعيل مشروع مزرعة الوطن والذي يعطي الحوافز للمصريين بالخارج في تملك الأراضي الزراعي لاستصلاحها.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، وبحضور وزراء الزراعة والري والشئون النيابية.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة السابق على مبادرة مزرعة الوطن بهدف الاستفادة من قدرات وخبرات المصريين بالخارج في مجال الزراعة وزيادة إنتاجية الأرض من المحاصيل، وأيضاً تملكهم الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن هناك دراسات متكاملة ومشروعات مقدمة من المصريين بالخارج في هذا الشأن التي نأمل من الحكومة الاستفاده منها من خلال تمليك المصري بالخارج لتحقيق رؤية القياده السياسيه في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.

وانتقد رئيس لجنة الشباب، تعطيل وزارة الزراعة بعض المصنعين في ممارسة عملهم نتيجه لتأخر اعتماد الموافقات من اللجان التي تنعقد كل 3 شهور لاستيراد بعض خامات الإنتاج، مطالبا الوزير الجديد بضرورة العمل علي حلها .

وخلال جلسة الاستماع لوزير الري، وجه الدكتور محمود حسين، تساؤلا عن عدم الاستفاده من مياه الأمطار خلال فصل الشتاء خاصة في المحافظات الساحليه، عنن طريق عمل شبكات لتصريف مياه الأمطار، مطالبا باستكمال مشروع تبطين الترع بمرحلة اخري تتضمن تغطية الترع لتقليل الفاقد من المياه والاستفادة من أسطح هذه الترع بعد تغطيتها،

وكذلك تنفيذ اقتراح تشجيع المستثمرين لإنشاء محطات تحليه المياه في المحافظات الساحلية وذلك لمواجهة انخفاض نسبة الفرد من المياه.