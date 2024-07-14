بزشكيان التقى قادة الحرس الثوري: راية أحرار العالم اليوم على أكتافنا

التقى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال بزشكيان في تصريح: "في لقاء اليوم مع إخوتي الأعزاء في الحرس الثوري، تلقيت راية العتبة المقدسة لسيد الشهداء الإمام الحسين، هدية منهم"، مضيفًا "إن راية أحرار العالم اليوم على أكتافنا. وحامل هذه الراية يريد العدل والوفاء والتضحية والتضحية، مثل العباس".

وحضر هذا اللقاء القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وممثل المرشد الأعلى السيد علي خامنئي في الحرس الثوري الشيخ عبد الله حاج صادقي، وقائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني، وقادة القوات البرية والجوفضائية والبحرية بالحرس الثوري العميد محمد باكبور، والعميد أمير علي حاجي زادة، والعميد علي رضا تنكسيري.

ومراسم تنفيذ حكم الرئاسة ستقام يوم 28 تموز، كما ستقام مراسم اليمين الدستورية للرئيس المنتخب يوم 30 تموز الجاري.