حماس: محاولات نتانياهو وحكومته إخضاع شعبنا عبر هذا المستوى من الإجرام غير المسبوق ستفشل

شددت حركة "حماس"، في بيان، على أنّ "تصعيد الاحتلال مجازره ضد النازحين في مراكز الإيواء هو إمعان في حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا الأعزل"، مضيفة "استهداف النساء والأطفال هو تحد صهيوني سافر للمجتمع الدولي واستخفاف بالمطالبات الأممية بوجوب وقف العدوان" على قطاع غزة.
وشددت على أنّ "محاولات الإرهابي (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو) وحكومته النازية إخضاع شعبنا عبر هذا المستوى من الإجرام غير المسبوق ستفشل".
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