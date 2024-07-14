مناورة عسكرية روسية- صينية في المحيط الهادئ

اعلنت وزارة الدفاع الصينية عن "اجراء وروسيا مؤخرا مناورات عسكرية مشتركة في المحيط الهادئ"، مؤكدة أن هذه العملية لا تستهدف "أي طرف ثالث".

وذكرت وزارة الدفاع الصينية في بيان أن "البحرية الصينية والروسية نفذتا مؤخرا تدريبات مشتركة هي الرابعة لهما في غرب وشمال المحيط الهادئ".

وأكدت أن "هذه العملية لا تستهدف أي طرف ثالث وليس لها أي صلة بالوضع الدولي والإقليمي الحالي".

وتشكل المياه قبالة السواحل الصينية على المحيط الهادئ بؤرة للتوتر بسبب النزاعات على السيادة بين بكين والعديد من جيرانها المدعومين من الولايات المتحدة، مثل اليابان والفيليبين وتايوان.

يجري البلدان مناورات عسكرية مشتركة بانتظام، لكن قدرتهما على التدخل المشترك أدنى بكثير من مستوى حلف شمال الأطلسي، وفق ما أفاد معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية في تقرير صدر أوائل تموز.