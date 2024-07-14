رئيس وزراء سلوفاكيا شبّه محاولة اغتيال ترامب بالهجوم عليه قبل شهرين

ذكر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أنّه يرى أوجه تشابه كبيرة بين محاولة الاغتيال التي تعرّض لها الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب والهجوم الذي تعرض له في أيار.

وأصيب ترامب في أذنه اليمنى في محاولة الاغتيال التي تعرّض لها خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وكان فيكو (59 عامًا) أصيب بأربع رصاصات من مسافة قريبة عقب اجتماع للحكومة في وسط سلوفاكيا في 15 أيار. وخضع لعمليتين جراحيتين في مستشفى قريب وعاود نشاطه الأسبوع الماضي.

وقال فيكو على موقعه الإلكتروني "السيناريو نسخة متطابقة" من الحادث الذي تعرّض له قبل شهرين.

واتّهم فيكو ذو الميول القومية، المعارضة السلوفاكية الليبرالية بالتحريض على الكراهية ضده.

وأضاف "معارضو ترامب السياسيون يحاولون إسكاته وعندما يفشلون في ذلك، يثيرون استياء العامة لدرجة يُدفع بعض الفقراء إلى حمل مسدس".

ويقود فيكو ائتلافا يضم حزب "سمير" وحزب "هلاس" الوسطي بالإضافة إلى حزب "اس ان اس" القومي المتطرف.

وبعد توليها الحكم الخريف الماضي، أوقفت حكومة فيكو مساعداتها العسكرية لأوكرانيا.

ودعا رئيس الوزراء السلوفاكي إلى محادثات سلام مع روسيا، على غرار نظيره المجري فيكتور أوربان.