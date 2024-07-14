رئيس مجلس الدوما الروسي: عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى "بريكس" كبير

صرّح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أنّ عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى "بريكس" كبير، وأن الناتو والدول غير الصديقة أصبحت شيئًا من الماضي.

وأضاف فولودين في تصريح صحفي "الآن تريد دول أخرى اتباع نفس المسار... في الواقع، الأمر ليس مجرد طابور، ولا يتم قبول الجميع، والآن هناك بالفعل 10 دول أعضاء في مجموعة بريكس".

وقال فولودين: "تصرفات الدول غير الصديقة بشكل عام هي من الماضي وهذا الماضي سيقاوم من أجل الحفاظ على موقفه".

وتولت روسيا رئاسة مجموعة البريكس في الأول من كانون الثاني من هذا العام.

وبدأ العام الحالي بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، فبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، تضم الآن مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.