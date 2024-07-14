طوني فرنجية: الحوار الداخليّ هو الطريق الذي يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية

اعتبر النائب طوني فرنجيه، أنّ "لبنان في هذه الظروف أحوج ما يكون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، والحرص على إنجاز الاستحقاق الرئاسي لا يكون بانتظار المعادلات والتوازنات والمبادرات الاقليمية والدولية انما بالذهاب إلى حوار داخليّ صريح وغير مشروط بين مختلف القوى اللبنانية".

وجدد في لقاء افتراضي جمعه باللجنة الإدارية الجديدة لـ "تيار المرده" في سيدني، تأكيد "دور الاغتراب اللبناني باعتباره الطاقة الأساسية للبنان الذي بالتعاون بينه وبين الطاقات في الداخل اللبناني يمكن طرح الحلول لواقع لبنان المأزوم لاسيما في شقه الاقتصادي".

ورحّب فرنجيه بأعضاء اللجنة الإدارية الجدد متمنياً "لهم النجاح في مهامهم الجديدة التي لا بد لها من أن تُبنى على أرضية من التعاون والتواصل مع جميع المنتمين إلى "تيار المرده" في سيدني كما مع كلّ فئات المجتمع الاغترابي"، منوّهاً "بدور المرأة وعنصر الشباب داخل اللجنة".