من لينكولن إلى ترمب: تاريخ دموي لمحاولات اغتيال رؤساء أمريكا

ثمة تاريخ طويل ودموي من محاولات اغتيال الرؤساء الأمريكيين، وانضم الرئيس السابق دونالد ترمب يوم السبت إلى قائمة طويلة من الرؤساء الذين تعرضوا للتهديد بالعنف.

وفي المجمل لقد تم اغتيال أربعة رؤساء أمريكيين، بمن فيهم أبراهام لينكولن، وجيمس أ. جارفيلد، وويليام ماكينلي، وجون إف كينيدي. كما أصيب ثلاثة آخرون، بما في ذلك ترامب، في محاولات اغتيال فاشلة.

أبراهام لينكولن

تعد حادثة اغتيال أبراهام لينكولن في كشك في مسرح فورد في واشنطن العاصمة في 14 أبريل 1865 واحدة من أشهر القصص في التاريخ السياسي الأمريكي.

وتم اغتيال لينكولن على يد جون ويلكس بوث، الممثل المؤيد للكونفدرالية، الذي كان غاضبًا من اقتراح الرئيس آنذاك بتوسيع حقوق التصويت لتشمل الأمريكيين السود.

وأصيب الرئيس بجروح قاتلة بطلقة من مسدس ويلكس بوث، وظل المهاجم هاربا لمدة 12 يوما، قبل أن يتم العثور عليه في مزرعة في فرجينيا ويقتله جنود جيش الاتحاد برصاصة.

جيمس أ. جارفيلد

كان جيمس أ. جارفيلد رئيسا لأمريكا لأربعة أشهر فقط عندما تم إطلاق النار عليه في محطة للسكك الحديدية في واشنطن العاصمة، في الثاني من يوليو عام 1881. وقد عانى من إصابات مؤلمة من رصاصتين أصابته في الكتف والظهر، وتوفي بعد 11 أسبوعًا بسبب العدوى.

وهو ثاني أقصر رئيس أمريكي في الخدمة، إذ لم تدم ولايته سوى ستة أشهر. وادعى تشارلز جيه جيتو، قاتل جارفيلد، أنه أطلق النار على الرئيس لأنه كان غاضباً لعدم تعيينه سفيراً في فرنسا.

وليام ماكينلي

في السادس من سبتمبر 1901، أصيب الرئيس الجمهوري ويليام ماكينلي برصاصة في بطنه أثناء معرض بولاية نيويورك، على يد أحد الفوضويين. وتوفي بعد ثمانية أيام بسبب الغرغرينا.

بعد شهر واحد من وفاة ماكينلي، حوكم ليون كولغوش، وحُكم عليه بالإعدام. وبعد وفاة ماكينلي، صدرت توجيهات لجهاز الخدمة السرية الأمريكي ببدء تأمين الرؤساء الحاليين على مدار الساعة.

جون كينيدي

في عملية الاغتيال الأكثر شهرة على مر العصور، أطلق لي هارفي أوزوالد النار على جون كينيدي أثناء سفره في دالاس، تكساس عام 1963، في سيارة مفتوحة السقف مع زوجته جاكي.

بعد لحظات من إطلاق النار على الرئيس، انحنت زوجته جاكلين كينيدي فوقه قبل أن يدفعها أحد عملاء الخدمة السرية إلى مقعدها.

لقد أصيب برصاصتين في الرأس والظهر، وأعلن عن وفاته بعد نصف ساعة في مستشفى قريب. وعلى الرغم من أن تحقيقًا رسميًا وجد أن أوزوالد تصرف بمفرده، فقد وجد استطلاع للرأي العام الماضي أن غالبية الأميركيين يعتقدون أنه كان جزءًا من مؤامرة أوسع نطاقًا.

رونالد ريغان

كان رونالد ريغان آخر رئيس أمريكي يتعرض للإصابة في محاولة اغتيال، إذ تعرض لإطلاق نار خارج فندق في واشنطن العاصمة في مارس عام 1981، بعد وقت قصير من توليه منصبه.

قال جون هينكلي جونيور، القاتل المحتمل والخيالي، لاحقًا إنه اعتقد أن محاولته ستثير إعجاب الممثلة جودي فوستر.

كان ريغان يعتقد أن مسلحًا آخر كان يطلق النار عليه أثناء إلقائه خطابًا في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في لويزيانا عام 1987. وبعد أن سمع صوت بالون ينفجر، قال: "لقد أخطأتموني".

جورج بوش الأب

كان بوش الأب هدفاً لمؤامرة اغتيال خطط لها مجموعة من المهاجمين الكويتيين والعراقيين الذين يُعتقد أنهم كانوا يعملون لصالح صدام حسين. وكانوا يعتزمون قتله في يناير 1993، بعد أن ترك منصبه، باستخدام سيارة مفخخة.

وأطلق بيل كلينتون، خليفة بوش، صاروخاً على منشأة استخباراتية عراقية رداً على المؤامرة الفاشلة. وخلص تحقيق لاحق أجرته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى أن المؤامرة ربما تكون من تدبير مسؤولين كويتيين.

بيل كلينتون

حاول ما لا يقل عن 5 أشخاص قتل بيل كلينتون، بما في ذلك باستخدام قنبلة أنبوبية موجهة إلى زوجته هيلاري، وإطلاق طلقات نارية بعيدة المدى على البيت الأبيض.

جورج دبليو بوش

كان جورج دبليو بوش هدفًا لمؤامرة اغتيال حديثة في مايو 2022، عندما تم القبض على مواطن عراقي لتشكيله فريقًا من المتعاطفين مع داعش لقتل مهندس الحرب على الإرهاب. وقال إن المؤامرة كانت مدفوعة بالغضب بشأن حرب العراق.

باراك أوباما

كان أوباما، أول رئيس أسود للولايات المتحدة، هدفًا لعدة مؤامرات اغتيال من قبل المتطرفين البيض وجماعات اليمين المتطرف. في عام 2013، تم القبض على أحد منتحلي شخصية إلفيس بريسلي من ولاية ميسيسيبي بعد إرسال رسائل ملوثة بالريسين السام إلى أوباما، ولكن تم إطلاق سراحه لاحقًا بعد أن اعترفت الشرطة بأنه لا علاقة له بالقضية. قال لاحقًا: "أنا لا أحب الأرز".

حُكم على أوسكار راميرو أورتيجا هيرنانديز، وهو من أنصار نظريات المؤامرة ويبلغ من العمر 21 عامًا، بالسجن لمدة 25 عامًا في عام 2011 لإطلاقه طلقات نارية على البيت الأبيض كانت تهدف إلى قتل أوباما.

جو بايدن

في مايو 2023، اعتُقِل شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بعد أن قاد شاحنة مستأجرة إلى حاجز أمام البيت الأبيض. وقال لاحقًا إنه متعاطف مع النازية وكان مستعدًا "لقتل الرئيس" و"الاستيلاء على السلطة".

وقد أقر بأنه مذنب في تهمة تدمير ممتلكات فيدرالية ويواجه عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات. ولم يصدر الحكم عليه بعد.

دونالد ترمب

واجه دونالد ترمب عدة محاولات اغتيال، بما في ذلك حادث في لاس فيجاس، عندما حاول مواطن بريطاني انتزاع مسدس من ضابط شرطة واستخدامه لإطلاق النار على ترمب.

في ليلة السبت، أطلق مسلح النار على ترمب من سطح مبنى قريب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وأصيب بجروح طفيفة في أذنه اليمنى.