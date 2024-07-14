حاكم ولاية بنسلفانيا: محاولة اغتيال ترامب غير مقبولة ومأساوية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن الخلافات السياسية يجب ألا تواجه أبدا بالعنف، مشددا في الوقت ذاته على أن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غير مقبولة ومأساوية.

وخلال مؤتمر صحفي له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، إنه ينبغي على السياسيين العمل على تهدئة حدة التوتر، مطالبا كافة القادة السياسين الترفع عن الخطابات السياسية الساخنة وخفض لهجة الخطاب السياسي.

وبين حاكم ولاية بنسلفانيا الوقت ذاته أن التحقيقات لا تزال مستمرة من قبل أجهزة الأمن المختصة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد له -خلال اتصال هاتفي- أنه سيوفر كافة الأمكانيات وكل ما تحتاجه الولاية من أجل مواجهة هذا الأمر.

وول ستريت جورنال : العثور على عبوات ناسفة في سيارة منفذ محاولة اغتيال ترامب

كشفت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الأحد، النقاب عن عثور السلطات الأمريكية على عبوات ناسفة، في سيارة منفذ محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري الحالي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا.

وقالت الصحيفة ، في تقرير نقلا عن مصادر مطلعة على سير التحقيقات ، "عثرت السلطات الأمنية على عبوات ناسفة في سيارة توماس ماثيو كروكس، المسلح الذي حاول اغتيال ترامب".

وأضافت المصادر، وفقا للتقرير، أن السيارة التي كان يقودها كروكس، البالغ من العمر 20 عاما، كانت متوقفة بالقرب من تجمع ترامب الانتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا ، وأن السلطات ذكرت أن الشرطة تلقت عدة تقارير عن وجود طرود مشبوهة بالقرب من المكان الذي كان يتواجد فيه مطلق النار، ما دفعها إلى إرسال خبراء المفرقعات، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وبحسب المصادر، قامت السلطات الأمنية بتفتيش منزل كروكس فضلا عن قيامها بالتحدث إلى أفراد عائلته ، وأكدت الخدمة السرية، في وقت سابق، أنه بعد لحظات من إطلاق كروكس النار، أطلقوا النار عليه وقتلوه ، وفي الوقت الحالي لايزال الدافع غير واضح ، ووفقا لسجلات الناخبين في مقاطعة أليجيني، فإن كروكس ناخب جمهوري مسجل.

وقال ترامب إنه أصيب برصاصة في أذنه خلال التجمع الإنتخابي في ولاية بنسلفانيا، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى ، ووصف ترمب ، في أول تصريح له عقب الحادث ، ما حدث بأنه سمع "صوت صفير ، وشعر برصاصة تخترق الجلد".

كبار رجال الأعمال الأمريكيين يدينون العنف السياسي بعد إصابة ترامب في حادث إطلاق نار

أعرب عدد كبير من كبار رجال الأعمال الأمريكيين عن إدانتهم للعنف السياسي، وذلك بعد نجاة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من محاولة اغتيال عندما أطلق مسلح النار عليه مساء أمس خلال تجمع انتخابي حاشد بالقرب من مدينة بتلر في ولاية بنسيلفانيا.

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة أبل الأمريكية، تيم كوك - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أوردته شبكة "ياهو فاينانس" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد - "أتمنى الشفاء العاجل للرئيس ترامب .. وأدين بشدة ذلك العنف".

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" الأمريكية، آندي جاسي ، في منشور على نفس موقع التواصل الاجتماعي ، الحادث بـ "البغيض"، كما دعم الرئيس السابق للشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، ترامب قائلا "أظهر رئيسنا السابق شجاعة هائلة تحت نيران حقيقية الليلة".

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج ، في منشور على تطبيق "ثريدز" للتواصل الاجتماعي ، "أتمنى الشفاء العاجل للرئيس ترامب ، العنف السياسي يقوض الديمقراطية ويجب علينا إدانته دائمًا".

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل"، بات جيلسنجر، الليلة التي جرى فيها الحادث بـ "الصعبة للغاية على الأمة".

وتم نقل ترامب إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابة أحد أذنيه، وتم إجراء تقييم لحالته قبل خروجه، ليعود بعد ذلك إلى نيوجيرسي.