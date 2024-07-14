إعلام عبري: نتنياهو سيلتقي بايدن الاثنين المقبل بواشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين المقبل في واشنطن، أي قبل يومين من خطابه المقرر أمام الكونغرس في 24 يوليو الجاري.

كان رئيس وزراء الاحتلال، قال إن هناك تصريحات تستهدفني وعائلتي وهذا ما يشكل خطرا على الديمقراطية و تهديدا لها.

وخلال الأيام الماضية تصاعدت الاتهامات بين قادة المعارضة وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية، لنتنياهو بالعمل على إفشال صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة لأسباب شخصية.