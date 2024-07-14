بالصور.. استعدادات نادي طنطا لعزاء الراحلة شذى نجم

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

انتهى نادي طنطا الرياضي من استعداداته لإقامة عزاء السباحة الراحلة شذى محمد نجم، التي توفيت جراء وعكة صحية ألمت بها بعدما توقف قلبها منذ 43 يومًا أثناء التمرين ودخلت على إثرها المستشفى. أصيب الجميع بحالة حزن مساء اليوم الأحد عقب صلاة العشاء، داخل جراج النادي الخلفي.

كان مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي برئاسة المحاسب فايز عريبي قد أعلن تعليق النشاط الرياضي في جميع الألعاب الرياضية بالنادي حدادًا على روح بطلة السباحة التي وافتها المنية أمس.

كان أهالي قرية كفر فرسيس بمركز زفتى بمحافظة الغربية قد شيعوا ظهر اليوم الأحد جثمان السباحة شذى محمد نجم، التي توفيت جراء وعكة صحية ألمت بها بعدما توقف قلبها منذ 43 يومًا أثناء التمرين ودخلت على إثرها المستشفى، بحضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

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