محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف المهندس محمد سليم، المتخصص في مجال الطاقة، أسباب ارتفاع تكلفة استخدام الطاقة الشمسية في المنازل.

أشار سليم خلال مداخلته على قناة صدى البلد، إلى أن العمر الافتراضي لأنظمة الطاقة الشمسية يتراوح ما بين 20 إلى 25 عامًا، وهو ما يجعل تكاليف تركيبها الأولية مرتفعة بعض الشيء.

وأكد المهندس سليم على أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة من الطاقة الشمسية تصل تقريبًا إلى 1.25 جنيه، بينما يبلغ متوسط تكلفة الكيلووات/ساعة من الكهرباء المدعمة حوالي 140 قرشًا.

وتابع موضحاً أن الدولة المصرية تنفق سنوياً أكثر من 140 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء، وإذا تم رفع هذا الدعم سيصبح سعر الكيلوواط/ساعة حوالي 2 جنيه أو 2.25 جنيه أو ربما أعلى من ذلك، ولكنه نفى أن يكون هناك نية لدى الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء تمامًا في المستقبل القريب.

ولكي يتم التشجيع على تركيب أنظمة توليد الطاقة الشمسية في المنازل والمباني، دعا المهندس سليم إلى توفير المزيد من المحفزات والدعم الحكومي لهذا القطاع الناشئ، فمن خلال هذه الخطوات يمكن الحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية الغير متجددة وتوفير الكهرباء بطرق مستدامة وصديقة للبيئة.