شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة إعمار 35 منزلا ببنى سويف تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 08:00 م

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت جمعية الأورمان بأعمال إعادة الإعمار في 35 منزلاً بقرية طنسا، مركز ناصر، محافظة بني سويف في إطار جهودها المتواصلة لخدمة المجتمع المصري.

يهدف هذا المشروع الحيوي إلى تحسين الظروف المعيشية لـ 35 أسرة، وتوفير مأوى آمن وكريم لهم. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها الجمعية في مختلف محافظات الجمهورية، والتي تستهدف تحسين جودة حياة الأسر الأكثر احتياجاً.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أنه ملتزم بدوره في خدمة المجتمع، وتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً.



اعادة اعمار المنازل (2)



اعادة اعمار المنازل (3)



اعادة اعمار المنازل (4)