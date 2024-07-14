أسامة حمدان: مجازر الاحتلال تؤكد صواب موقف حماس بضرورة وقف العدوان قبل تنفيذ أيّ اتفاق

أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، في حديث للتلفزيون العربي، إلى أنّ "العدو رفع وتيرة المجازر بحق أبناء شعبنا في غزة للضغط في ملف المفاوضات"، حول وقف إطلاق النار في القطاع وتبادل الأسرى.

ولفت إلى أنّ "العدو حاول صرف الأنظار عن جريمته في خانيونس بادعاء استهداف قيادات في المقاومة"، في إشارة إلى الحديث عن استهداف قائد كتائب "القسام" محمد الضيف في مجزرة مواصي خان يونس الأمر الذي نفته "حماس".

وشدد حمدان، على أنّ "مجازر الاحتلال تؤكد صواب موقف حماس بضرورة وقف العدوان قبل تنفيذ أي اتفاق".

وفي وقت سابق، رأى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أنّ "التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى أمر هام وملح"، في حين يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الحديث عن إصراره على إكمال الحرب على غزة.