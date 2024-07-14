أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، في حديث للتلفزيون العربي، إلى أنّ "العدو رفع وتيرة المجازر بحق أبناء شعبنا في غزة للضغط في ملف المفاوضات"، حول وقف إطلاق النار في القطاع وتبادل الأسرى.
ولفت إلى أنّ "العدو حاول صرف الأنظار عن جريمته في خانيونس بادعاء استهداف قيادات في المقاومة"، في إشارة إلى الحديث عن استهداف قائد كتائب "القسام" محمد الضيف في مجزرة مواصي خان يونس الأمر الذي نفته "حماس".
وشدد حمدان، على أنّ "مجازر الاحتلال تؤكد صواب موقف حماس بضرورة وقف العدوان قبل تنفيذ أي اتفاق".
وفي وقت سابق، رأى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أنّ "التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى أمر هام وملح"، في حين يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الحديث عن إصراره على إكمال الحرب على غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة حمدان: مجازر الاحتلال تؤكد صواب موقف حماس بضرورة وقف العدوان قبل تنفيذ أيّ اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.