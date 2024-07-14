إعلام يمني: الطيران الأميركي البريطاني شنّ غارتين على مطار الحديدة وغارة على منطقة البحيسي

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" في اليمن، بأنّ "طيران العدوان الأميركي البريطاني شنّ غارتين على مطار الحديدة الدولي وغارة على منطقة البحيسي بمديرية اللحية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "المسيرة"عن "عدوان أميركي بريطاني استهدف بغارة منطقة بحيص في مديرية ميدي في محافظة حجة".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.