رئيس الأركان الإسرائيلي: التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى أمر هام وملحّ

رأى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أنّ "سيطرتنا على محور فيلادلفيا هامة جدًا، وسنعرف كيف نعمل في المنطقة بطرق مختلفة"، وذلك مع استمرار الحرب على غزة في ظل تواصل المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع "حماس".

وشدد على أنّ "التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى أمر هام وملح"، في حين يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الحديث عن إصراره على إكمال الحرب.

وفي وقت سابق، وعقب المجزرة الإسرائيلية في خان يونس، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق في بيان، أن "ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، وتداولته بعض وسائل الإعلام، عن قرار لدى حركة حماس بوقف المفاوضات، رداً على مجزرة المواصي غرب خان يونس، لا أساس له من الصحة".

واعتبر أن "هذا التصعيد النازي ضد شعبنا من قبل نتنياهو وحكومته النازية، أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل لاتفاق يوقف العدوان على شعبنا، وهو ما أصبح واضحاً لدى الجميع".